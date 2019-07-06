Son Dakika Haberleri: Torununu vermeyen eski dünürünü vurduğu iddiası
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Torununu vermeyen eski dünürünü vurduğu iddiası

7 dakika önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir kişi, torununu vermediği iddiasıyla tartıştığı eski dünürünü tabancayla yaralandı.

Torununu vermeyen eski dünürünü vurduğu iddiası, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir kişi, torununu vermediği iddiasıyla tartıştığı eski dünürünü tabancayla yaralandı.
Yavuzeli ilçesinde iddiaya göre, Songül K, mahkeme kararıyla kendisinde kalmasına karar verilen 2 çocuğunu almak için babası Ömer K. ile bir süre öce boşandığı eski eşi Hüseyin K'nin Fevzi Çakmak Mahallesindeki evine geldi.
Songül K'nin babası Ömer K, çıkan tartışma üzerine Hüseyin K'nin babası İsmet K'ye tabancayla ateş etti.
Yaralanan İsmet K, 112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ömer K, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:11 Kaynak: AA
Gaziantep, Yavuzeli, Güncel
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