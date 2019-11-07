Son Dakika Haberleri: Torununu ziyarete geldi, 5 gündür kayıp
Son Dakika Güncel Torununu ziyarete geldi, 5 gündür kayıp

Torununu ziyarete geldi, 5 gündür kayıp

7 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde okuyan torununu ziyarete gelen ve 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un (74) bulunması için çalışma başlatıldı.

Torununu ziyarete geldi, 5 gündür kayıp, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde okuyan torununu ziyarete gelen ve 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un (74) bulunması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da oturan ve 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite eğitimi gören torununu görmeye gelen Hasan Hüseyin Cesur'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma ve polis ekipleri Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için harekete geçti. Jandarma ve polis ekipleri, 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.


Hasan Huseyin, Jandarma, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:39 Kaynak: DHA
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