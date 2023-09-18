Torununun cenazesini kutuda teslim alan dede, hastane yönetiminden şikayetçi oldu - Son Dakika

Torununun cenazesini kutuda teslim alan dede, hastane yönetiminden şikayetçi oldu

Torununun cenazesini kutuda teslim alan dede, hastane yönetiminden şikayetçi oldu
Son Güncelleme: 18.09.2023 13:07

MANİSA'da, kalp kapakçığı olmadığından gelininin karnında ölen 23 haftalık erkek torununun cenazesini kutuda teslim alan Yaşar Koç (65), hastane yönetiminden şikayetçi olarak, "Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı" dedi.

MANİSA'da, kalp kapakçığı olmadığından gelininin karnında ölen 23 haftalık erkek torununun cenazesini kutuda teslim alan Yaşar Koç (65), hastane yönetiminden şikayetçi olarak, "Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı" dedi.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Özlem Koç (39), 15 Eylül'de rahatsızlandı. 23 haftalık hamile olan Koç'un, kontrollerinde bebeğinin kalp kapakçığı olmadığından dolayı karnında öldüğü tespit edildi. Aynı gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yatışı yapılan Koç'a, suni sancı verilerek doğum yapması sağlandı. Erkek bebek, hastanenin morguna kaldırıldı.

'BİSKÜVİ KUTUSUNDA VERDİLER'

Dede Yaşar Koç, torunun defnedilmesi için cenazesini istedi. İddiaya göre Yaşar Koç'a, torununun cenazesi kutuda teslim edildi. Duruma tepki gösteren dede Koç, önce savcılığa, torununun defin işleminin ardından da Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu. Koç, acısının 2 kat arttığını belirterek, "Torunumu bisküvi kutusunun içerisinde verdiler. Buna çok üzüldüm. Yazık, günah bize. Bunun bir çözümü olmaz ise belki de insanları çöp poşetine koyup verecekler. Bu ülkede hayvan hakları var, hiç olmasa torunumun da hakkı olsun. Cenaze torbası yoksa beni yönlendirebilirlerdi. Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı. Bu zamanda bisküvi kutusuna bir çocuğun konulması ağrıma gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yaşar Koç, Eylül, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torununun cenazesini kutuda teslim alan dede, hastane yönetiminden şikayetçi oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz
12:31 Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti
12:21 Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum
12:04 Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar
11:57 Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek
11:53 Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü
11:52 Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti
11:41 Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor
11:28 Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 13:32:11. #1.12#
SON DAKİKA: Torununun cenazesini kutuda teslim alan dede, hastane yönetiminden şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement