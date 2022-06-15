Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum"

15.06.2022 16:01

Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum" Acılı ailelerin adli tıp morgunun önünde bekleyişi devam ediyor Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan gençlerin yakılmış cesetlerinin, 45 saat sonra su kuyusundan çıkartılmasının...

Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum"

Acılı ailelerin adli tıp morgunun önünde bekleyişi devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan gençlerin yakılmış cesetlerinin, 45 saat sonra su kuyusundan çıkartılmasının ardından acılı ailelerin adli tıp morgunun önünde acı bekleyişi devam ediyor.

Denizli'de 9 Haziran akşamından itibaren kayıp olarak aranan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin 5 gün sonra 30 metrelik kuyuda ölü bulunması sonrası acı haberi alan aileler ilçeden hareket ederek cansız bedenlerin otopsi için götürüldüğü Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'nun önüne gitti. Burada beklemeye geçen aileler zaman zaman sinir krizi geçirerek duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan aileleri yalnız bırakmayarak yanlarına giden yakınları, acılarını paylaşırken, Hasan Akköse'nin annesi Aynur Akköse'nin ise "Oğlumun yüzünü gösterin, Hasan'ım yandım annem, yavrum" sözleri yürekleri burktu.

"Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum"

Acı dolu gözlerler bekleyen İsmail Yalçın'ın dedesi Şahin Arnas ise saatlerin nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyleyerek, "Acımız çok büyük, yapanları Allah kahretsin. Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum, adalete güveniyoruz. Perşembe günü akşam evden ayrılıyor. Babası arıyor ama ulaşamıyor. Ertesi gün babası şüpheleniyor. 2 gün geçiyor ve kaybolmadan önce İsmail eve bir gün gelip, bir gün gelmiyordu, arkadaşlarıyla geziyordu. Kendisine ulaşılamayınca babası suç duyurusunda bulundu. Gece saat 3.30'da kuyuda bulunmuş. Çalışmalarda baya uzun sürdü, kuyunun başındaydık devamlı, ağlaya ağlaya o saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyoruz" dedi.

Öte yandan; kuyudan cansız bedenleri çıkarılan gençler, tamamlanan otopsinin ardından defin edilecekleri belirtildi.

Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum
Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum

YORUMLAR
500
Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu Boğulmak üzere olan torunu kurtarmak için dev dalgaların arasına giren dede boğularak hayatını kaybetti Boğulmak üzere olan torunu kurtarmak için dev dalgaların arasına giren dede boğularak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: 'Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:05:23. #1.11#
SON DAKİKA: Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement