Son Dakika Haberleri: Torununun Kulladığı Traktörün Altında Kalan Yaşlı Kadın Öldü

Torununun Kulladığı Traktörün Altında Kalan Yaşlı Kadın Öldü

23 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde, 12 yaşındaki torununun kullandığı traktörün altında kalan yaşlı kadın öldü.

Torununun Kulladığı Traktörün Altında Kalan Yaşlı Kadın Öldü, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde, 12 yaşındaki torununun kullandığı traktörün altında kalan yaşlı kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, O.S, Peşrefli Mahallesi'ndeki çiftlikte traktörle manevra yaptığı sırada babaannesi Kamile S'ye (77) çarptı.

Yaralanan Kamile S, haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamile S, burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

O.S. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:41 Kaynak: AA

İzmir, Tire, Güncel
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