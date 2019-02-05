Torununun Kulladığı Traktörün Altında Kalan Yaşlı Kadın Öldü
23 dakika önce
İzmir'in Tire ilçesinde, 12 yaşındaki torununun kullandığı traktörün altında kalan yaşlı kadın öldü.
İzmir
'in Tire
ilçesinde, 12 yaşındaki torununun kullandığı traktörün altında kalan yaşlı kadın öldü.
Alınan bilgiye göre, O.S, Peşrefli Mahallesi'ndeki çiftlikte traktörle manevra yaptığı sırada babaannesi Kamile S'ye (77) çarptı.
Yaralanan Kamile S, haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis
ekiplerince Tire Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kamile S, burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
O.S. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:41 Kaynak: AA
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