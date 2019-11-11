Torununun parasını çaldığı kadına komşuları bakıyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yalnız yaşayan Zehra Tufan (86), torunu G.Y. (23) adlı kızın zorla evine girip, kendisini dövdükten sonra habersizce aldığı maaş kartından emekli maaşı ile nakit avans çektiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan G.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından hakkında 'uzaklaştırma kararı' verilip, serbest bırakıldı. Yaşlı kadın, torununun kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini ve 2 aydır emekli maaşı alamadığı için komşularının yardımıyla geçindiğini söyledi.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Zehra Tufan'a, iddiaya göre, zorla kapıyı açtırarak, eve giren torunu G.Y., para istedi. Olumsuz yanıt alan G.Y., yaşlı kadını döverek, habersizce maaş kartını ve şifresinin yazılı olduğu kağıdı aldı. Tufan'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. G.Y., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., savcılıkta hakkında 'uzaklaştırma kararı' verilerek, serbest bırakıldı.

İKİNCİ KEZ ŞİKAYET ETTİ

Olaydan bir süre sonra maaşını almak için bankaya giden Zehra Tufan, 2 bin 400 lira emekli maaşı ile nakit avans hesabından 1500 lira çekildiğini öğrendi. Yapılan incelemede, yaşlı kadının emekli maaşı ve hesabındaki nakit avansın torunu G.Y. tarafından ATM'den

çekildiği belirlendi. Zehra Tufan, yeniden polise giderek şikayetçi olurken, torununun 'uzaklaştırma kararı'na rağmen akşam saatlerinde binaya gelip, zemin kattaki dairesinin penceresine vurarak, kapıyı açmasını istediğini ve kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini iddia etti. Polisin yeniden gözaltına aldığı G.Y., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla yine serbest bırakıldı. 2 aydır emekli maaşı alamadığı için komşularının yardımıyla geçindiğini belirten Tufan, apartmanda huzursuzluk yaşandığı için bazı komşularının taşınmasını istediğini söyledi.

'KORKUDAN TİTRİYORUM'

Yaşadıklarını anlatan Zehra Tufan, torunundan bu davranışı beklemediği için evine aldığını; ancak kendisini dövüp, maaş kartını çaldığını kaydetti. Tufan, "Ben artık 'Beni gelin bekleyin' demekten bıktım. Perdeleri çekiyorum, kapıları kapatıyorum, inşaat tarafından geliyor, cama vuruyor. Hep saklanıyorum. Muhtar geldi, komşulara tembih etti. 'Eğer bir şey olursa beni arayın, yakalattırırım' dedi; ama komşular da bıktı. Bir kere değil iki kere değil. 'Çık bu evden biz rahatsız oluyoruz' diyorlar. Doğru, benimle mi ilgilenecekler? Kapıyı açmaya korkuyorum. 'Öldüreceğim seni, konuşmayacaksın, kimseye söylemeyeceksin burada ne olduğunu' dedi. Artık ne kapıyı ne camı açmıyorum. Yattığımda korkudan titriyorum. Maaşımı da almışlar. 5 kuruşum yok. Komşular ekmek getiriyor. Faturalar da geldi; ama param yok" diye konuştu.

Komşusu Metin Gölemen ise torununun Zehra Tufan'ı zor duruma düşürdüğünü belirterek, "Şu an yemek için ekmek almaya parası yok. Gece, gündüz ağlıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Torunu geldiği sürece apartmandan bazı komşular onu istemiyor; ama yapacak bir şeyi yok. Yöneticiyle görüştük, çıkarmayacaklar apartmandan. Zaten gidecek başka bir yeri yok" dedi.