Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika

Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

6 saat önce

Osmaniye'de tarlada gezerken torununun yanında kalp krizi geçiren adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti, System.String[]

Osmaniye'de tarlada gezerken torununun yanında kalp krizi geçiren adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Hacı Saçmalı, evden çıkarak tarlaya gitti. Saçmalı tarlayı gezerken aniden fenalaştı ve yere düştü. Bu sırada yanında bulunan 13 yaşındaki torunu Arda Saçmalı ise koşarak eve geldi ve durumu yakınlarına anlattı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Saçmalı, hayatını kaybetti.


Saçmalı'nın kalp krizi geçirdiği ancak yapılan otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belli olacağı öğrenildi. - OSMANİYE

Kalp Krizi, Osmaniye, Karakuyu, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Husumetli aileler camide tekme tokat birbirlerine girdi
Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından, "Sana da sıra gelecek" paylaşımı Babası, kayıp gencin cesedini kolundaki dövmeden teşhis etti

Son Dakika Haberleri
15:25 Apartmandan doğalgaz sayacı çaldılar - Son Dakika Haber
15:23 Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi - Son Dakika Haber
15:21 Bursa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika Haber
15:20 'Sarıkamış Kardelen Çiçekleri' fotoğraf sergisi ilgi gördü - Son Dakika Haber
15:19 Samsun'da 6,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika Haber
13:58 Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu - Son Dakika Haber
13:44 Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 15:36:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]