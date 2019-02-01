Tosb 2019 Yılında 90 Milyon Euro Yatırım Hedefliyor

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, tedarik sanayinde hedefin yükseldiğini belirterek, TOSB içindeki firmaların 2019 yılında 90 milyon euroluk yatırım hedeflediklerini duyurdu.

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, tedarik sanayinde hedefin yükseldiğini belirterek, TOSB içindeki firmaların 2019 yılında 90 milyon euroluk yatırım hedeflediklerini duyurdu.



Otomotiv sektörünün 2018 rakamlarını ve 2019 hedeflerini paylaşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanoğlu, 2019 yılında tedarik sanayinde büyük yatırımlar olacağını belirterek, TOSB içerisinde yer alan 106 firmanın toplamda 90 milyon euroluk yatırım hedefi olduğunu vurguladı ve tedarik sanayi olarak da toplamda 12 milyar dolarlık ihracat amaçladıklarını söyledi.



2019 yılında 12 milyar dolar ihracat hedefi



Otomotiv endüstrisinin 2018 yılında 31.6 milyar dolar ihracat yaptığını ve bunun 10 milyar dolarının tedarik sanayiden yapıldığını vurgulayan Burhanoğlu, "TOSB üyeleri bu yıl mevcut kapasitelerini ağırlıklı olarak ihracata yöneltecek. 2019 yılında otomotiv endüstrisinde toplam 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tedarik sanayinin hedefi de geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artış ile 12 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak" dedi.



Otomotiv sektöründe üretim ve satışta yaşanan düşüşe rağmen ihracatta artış yaşandığını belirten Burhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Otomotiv Endüstrisi Derneği verilerine göre, otomotiv sektöründe 2017'de 28.5 milyar dolar olan ihracat rakamı 2018'de yüzde 11 artarak, 32 milyar dolara ulaştı. Otomotiv tedarik sanayi de 2017 yılına göre ihracatını yüzde 12 artırarak 10 milyar dolara yükseltti."



"3.5 trilyon dolarlık yeni bir pazar oluşacak"



Otomotivde dijitalleşmenin önemine de değinen Burhanoğlu, otomotiv sanayinin bütün endüstrilerin önünde tüm yenilikleri uygulayan sanayilerin başında geldiğine dikkat çekerek, yeni dijitaleşme pazarının 3.5 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını söyledi:



"Otonom araçların konuşulduğu, elektrikli araçların olacağı bir gelecekte biz de kendimizi yeniliklere hazırlıyoruz. Eğer planladıklarımızı başarırsak 10 yıl içerisinde TOSB olarak bu yeni pazardan yüzde 1.5 pay alarak ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarabiliriz." (Fotoğraflı) - İstanbul

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