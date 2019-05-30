TOSB Yönetim Kurulu güven tazeledi

Ömer Burhanoğlu, Mehmet Dudaroğlu, Alper Kanca, Naci Faydasıçok ve İgal Zakuto'dan oluşan TOSB Yönetim Kurulu, gerçekleşen genel kurulda oy birliği ile güven tazeledi. Seçimin ardından konuşan Burhanoğlu, "TOSB'un ülkemizdeki inovasyon eko-sisteminin öncü aktörü rolünü kuvvetlendirmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TOSB'un seçimli Olağan Genel Kurul toplantısında Farplas CEO'su Ömer Burhanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha seçildi. Burhanoğlu teşekkür konuşmasında, TOSB'un ülkemizdeki inovasyon eko-sisteminin öncü aktörü rolünü kuvvetlendirmek için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Yönetim olarak görev aldıkları ilk dönemin ağırlıklı olarak bir yeniden yapılandırma dönemi olduğunu ve bu konuda yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Burhanoğlu, TOSB'da hali hazırda sürdürülen projelerinin yanı sıra özellikle gelecek nesil otomotiv endüstrisinin ülkemizde de ivme kazanması için hazırladıkları yeni projelere de değindi.

TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu, "Gençlerin önünü açmak lazım. Dört yıllık seçildiğim başkanlık görevini iki yıl sonra gençlere ve kadınlara devredeceğim. TOSB olarak gençlerin ve kadınların her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Burhanoğlu, otomotiv sektörüne yönelik yazılım ve gelecek nesil araçların tasarımı, Ar-Ge ve inovasyonuna yönelik başta üniversiteler olmak üzere fikir sahibi genç müteşebbislerle iş birliklerine yeni dönemde de büyük önem vereceklerini vurguladı.

TOSB Yönetim Kurulu kimlerden oluşuyor?

Toplantında TOSB'da yapılan bütçelendirmeler, projeler ve yatırım hedefleri masaya yatırılarak yönetim ibra edildi. TOSB Genel Kurulu Üyeleri'nden tam destek alan Ömer Burhanoğlu ve listesi TOSB'da ikinci kez yönetime getirildi. Tekrar iş başına getirilen Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor;