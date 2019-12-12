Tosca: Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Tosca: Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz - Son Dakika Spor

Tosca: Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz

6 saat önce

Rumen futbolcu Tosca, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçında önemli birpuan aldıklarını ifade ederek, "Maçın sonuna doğru biz de iyi fırsatlar yakaladık.

Tosca: Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz, System.String[]

Rumen futbolcu Tosca, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçında önemli bir


puan aldıklarını ifade ederek, "Maçın sonuna doğru biz de iyi fırsatlar yakaladık. Bir puan dediğim gibi iyi ama şimdi önümüzde İstikbal Mobilya Kayserispor maçı var. Bu maçta umarım 3 puanla alırız." diye konuştu.


Kulübün 20 puan hedefini yakalamak için bu maçın bir fırsat olduğunu belirten Tosca, şunları kaydetti:


"Umarım iyi şanstır bu maç. Güzel futbolla 3 puanı alırız. Sıkı çalışıyoruz, rakiple ilgili hocamızdan bilgiler alıyoruz. Hedefimize az kaldı, 3 puan var. Bu hafta 3 puan alarak 20 puana ulaşmak istiyoruz. Rakibimiz alt sıralarda, ligde kalma mücadelesi veriyor ama henüz her şey bitmiş değil. Kayserispor için de önemli bir karşılaşma ama bizim için daha da önemli. Bu maçta taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz."


Tosca, bir soru üzerine, bireysel başarı yerine takım olarak galip gelmelerinin daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.


İttifak Holding, Konyaspor, Tosca, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:21 
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