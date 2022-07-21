Tosca operası "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tosca operası "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelendi

21.07.2022 12:47
Tosca operası "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelendi

Ankara Devlet Opera ve Balesinin sahnelediği "Tosca" operası, "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin sahnelediği "Tosca" operası, "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Bestesi Giacomo Puccini'ye, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait eserde, "Tosca"yı Rumen opera sanatçısı Angela Gheorghiu seslendirdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan "Cavaradossi"yi, Gürcü bariton Nikoloz Lagvilava ise "Scarpia"yı yorumladı.

Eser, Türkiye'de "Tosca" başrolünü üstlenen ilk opera ve tiyatro sanatçısı Semiha Berksoy'un anısına, kızı, Prof. Dr. Zeliha Berksoy'un prodüksiyonuyla sahnelendi.

Operada, ünlü Alman orkestra şefi Raoul Grüneis yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da sahne aldı.

Gece yarısına kadar süren üç perdelik eserin sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Kalabalık bir kadronun sahne aldığı eserin, etkileyici dekoru ve kostümleri de dikkati çekti.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-TARTIŞILAN ÖRDEKLERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİP ÇIKTI İSTANBUL-TARTIŞILAN ÖRDEKLERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİP ÇIKTI Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı
Kaynak: AA

İstanbul, Ankara, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosca operası '13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde sahnelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:34 Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı
12:25 Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?
12:17 Şahan Gökbakar fikri verdi! Siyasetçiler Oğuzhan Uğur'a konuk olmak için teklif yağdırdı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:52:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tosca operası "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement