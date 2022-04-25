Tosca operasının dekoru Congresium'a kuruldu - Son Dakika

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, 26-27 Nisan'da verecekleri Tosca temsili öncesi kostümlü genel prova yaptı.

ATO Congresium sahnesi de salı günkü prömiyere hazır hale getirildi.

Eserin geçtiği Sant'Andrea Kilisesi, Roma polis şefinin odası ve Sant'Angelo Kalesi'ne ait dekorlar, orijinaline uygun hazırlanarak sahneye kuruldu.

Puccini tarafından bestelenen 3 perdelik dramatik operayı, Türk sahnelerinde Tosca'yı ilk kez seslendiren Semiha Berksoy'un kızı Prof. Dr. Zeliha Berksoy sahneye koyuyor.

Orkestrayı Raoul Grüneis, Andrea Solinas ve Sunay Muratov'un dönüşümlü olarak yöneteceği eserde, Floria Tosca'ya Feryal Türkoğlu, Seda Aracı Ayazlı ve Tuba Mankal, Mario Cavarodossi'ye Murat Karahan, Aykut Çınar, Faik Mansuroğlu ve Emre Akkuş, Scarpia'ya ise Eralp Kıyıcı, Erdem Baydar, Kamil Kaplan ve Gürhan Gürgen dönüşümlü olarak hayat veriyor.