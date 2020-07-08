TOSFED, 15 Temmuz şehitleri anısına dijital rallikros yarışı düzenleyecek - Son Dakika

TOSFED, 15 Temmuz şehitleri anısına dijital rallikros yarışı düzenleyecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED); 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü faaliyetleri kapsamında, "15 Temmuz Şehitleri Anma Dijital Rallikros Yarışı" organize edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED); 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü faaliyetleri kapsamında, "15 Temmuz Şehitleri Anma Dijital Rallikros Yarışı" organize edecek.

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TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, lisanslı aktif sporcuların katılımına açık organizasyon, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren federasyonun YouTube, Twitch ve Facebook kanallarından da canlı yayımlanacak.

Dirt Rally 2.0 oyunu PC versiyonuyla Norveç-Hell pistinde koşulacak yarışın kayıtları, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Kayıt için başvurular, "dijital@tosfed.org.tr" adresine yapılacak.

"15 Temmuz Şehitleri Anma Dijital Rallikros Yarışı"nın kuralları ise şöyle:

Eleme ve final yarışlarına gerçek ad ve soyad ile katılım zorunludur.

Eleme grupları kura yöntemiyle oluşturulacak olup, grup değiştirme talebinde bulunulamaz.

Eleme grupları ve yarış saatleri, 14 Temmuz Salı günü açıklanacak.

Eleme yarışları 5'li grid düzeni şeklinde olacak. Daha sonra final yarışlarında 4'lü düzene geçilecek. Her yarışta ilk iki sırayı alan yarışmacılar, bir üst tura çıkma hakkı kazanacak.

Eleme gruplarından çıkan isimlerin belirlenmesini takiben çeyrek final, yarı final ve final yarışları yapılacak.

Eleme yarışlarından önce asil ve yedek tüm yarışmacıların belirlenen saatte Discord üzerinden yapılacak brifinge katılımları zorunludur. Brifinge katılmayan yarışmacılar, diskalifiye olmuş sayılacak.

Eleme veya final yarışlarında, yarış saatinde oyuna katılamayan veya bağlantı problemi yaşayan yarışmacılar, diskalifiye olmuş sayılacak.

Yarışmacıların itiraz talebiyle beraber görüntü kaydı sunması zorunludur. Görüntü kaydı olmayan itirazlar, geçersiz sayılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik durumunda bilgilendirme yapacak.

Küfür, hakaret, sportmenliğe aykırı hareket, bilerek kazaya sebebiyet vermek gibi davranışlar, diskalifiye ve ban sebebi olabilir.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOSFED, 15 Temmuz şehitleri anısına dijital rallikros yarışı düzenleyecek - Son Dakika Spor
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