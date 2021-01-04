TOSFED 2021 Yarışma Kuralları açıklandı - Son Dakika

TOSFED 2021 Yarışma Kuralları açıklandı

04.01.2021 10:49
TOSFED 2021 Yarışma Kuralları açıklandı, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), sporcu ve takımlardan gelen öneri ve düşünceler de değerlendirilerek 2021 yarışma kurallarının belirlendiğini duyurdu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), sporcu ve takımlardan gelen öneri ve düşünceler de değerlendirilerek 2021 yarışma kurallarının belirlendiğini duyurdu.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 17-27 Aralık 2020 tarihlerinde federasyonun internet sitesinde askıda kalan "2021 TOSFED Yarışma Kuralları" hakkında, sporcu ve takımlardan gelen öneri ve düşünceler sportif kurul tarafından değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapıldı.

2021 otomobil sporları yarışma genel kuralları; ulusal ralli, ulusal historic ralli, ulusal pist, ulusal offroad, ulusal karting, ulusal tırmanma, ulusal rallikros, ulusal drift, ulusal klasik otomobil, mahalli yarışma, 2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası, Mahalli Pist Kupası, mahalli otokros, mahalli challange, mahalli x-trial, mahalli baja, mahalli otodrag, slalom ve süper slalom gibi turnuvaların kurallarını içeriyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Sporcu, Aralık, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOSFED 2021 Yarışma Kuralları açıklandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza yazılan kadın, gazetecileri AİHM ile tehdit etti Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor Polis her yerde onu arıyor! Baykuş dövmesi yaptırdığı kadının telefonunu çaldı Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları         
10:40
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu         
09:58
Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi         
09:50
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti         
08:45
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi         
23:27
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu         
21:08
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 11:05:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOSFED 2021 Yarışma Kuralları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei