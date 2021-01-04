TOSFED 2021 Yarışma Kuralları açıklandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), sporcu ve takımlardan gelen öneri ve düşünceler de değerlendirilerek 2021 yarışma kurallarının belirlendiğini duyurdu.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 17-27 Aralık 2020 tarihlerinde federasyonun internet sitesinde askıda kalan "2021 TOSFED Yarışma Kuralları" hakkında, sporcu ve takımlardan gelen öneri ve düşünceler sportif kurul tarafından değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapıldı.

2021 otomobil sporları yarışma genel kuralları; ulusal ralli, ulusal historic ralli, ulusal pist, ulusal offroad, ulusal karting, ulusal tırmanma, ulusal rallikros, ulusal drift, ulusal klasik otomobil, mahalli yarışma, 2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası, Mahalli Pist Kupası, mahalli otokros, mahalli challange, mahalli x-trial, mahalli baja, mahalli otodrag, slalom ve süper slalom gibi turnuvaların kurallarını içeriyor.