2019 TOSFED Baja Kupası'nın son yarışı "BAJA MYSIA" başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen organizasyonun son ayağı olan yarışın startını Nilüfer Belediyesi Halkevi önünde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Turgay Erdem, TOSFED tarafından düzenlenen etkinliğin üçüncü etap yarışlarını Bursa'nın Nilüfer ilçesinde başlattıklarını söyledi.

Yarışlara ilginin büyük olduğunu belirten Erdem, "Belediye olarak alternatif sporlara destek veriyoruz. Doğayı koruyan spor anlayışıyla, katılan bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir yarışma olması dileğiyle, katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından gerçekleştirilen yarışın ilk günü, ilçeye bağlı Çalı Mahallesi'nde başlayıp, Dağyenice Göleti'nde sona erecek.

Toplamda 196 kilometre özel etabın koşulacağı ve 22 aracın mücadele edeceği yarış, yarın İbrahim Yazıcı Stadı önünde düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.