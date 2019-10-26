Son Dakika Haberleri: TOSFED Baja Kupası
Son Dakika Spor TOSFED Baja Kupası

TOSFED Baja Kupası

25 dakika önce

2019 TOSFED Baja Kupası'nın son yarışı "BAJA MYSIA" başladı.

TOSFED Baja Kupası, System.String[]

2019 TOSFED Baja Kupası'nın son yarışı "BAJA MYSIA" başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen organizasyonun son ayağı olan yarışın startını Nilüfer Belediyesi Halkevi önünde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Turgay Erdem, TOSFED tarafından düzenlenen etkinliğin üçüncü etap yarışlarını Bursa'nın Nilüfer ilçesinde başlattıklarını söyledi.

Yarışlara ilginin büyük olduğunu belirten Erdem, "Belediye olarak alternatif sporlara destek veriyoruz. Doğayı koruyan spor anlayışıyla, katılan bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir yarışma olması dileğiyle, katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından gerçekleştirilen yarışın ilk günü, ilçeye bağlı Çalı Mahallesi'nde başlayıp, Dağyenice Göleti'nde sona erecek.

Toplamda 196 kilometre özel etabın koşulacağı ve 22 aracın mücadele edeceği yarış, yarın İbrahim Yazıcı Stadı önünde düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, nilüfer belediyesi, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"PYD terör örgütü değildir" diyen CHP'li Erdal Aksünger'den yeni açıklama: PYD partidir
Freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı Yargıtay'dan önemli boşanma kararı: Cimri davranan erkek kusurlu bulundu, tazminat ödeyecek Altona 93 forması giyen Furkan Aydın asker selamı fotoğrafı paylaştığı için takımdan gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 13:41:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOSFED Baja Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]