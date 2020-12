TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Üçlertoprağı, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" isimli fotoğrafa oy verdi.

Başkan Üçlertoprağı, 9 yıl sonra tekrar dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Formula 1'in İstanbul'da koşulduğunu ve TOSFED olarak 850 kişilik bir ekiple sportif organizasyonunu kusursuz bir şekilde icra ettiklerini belirterek, bu fotoğrafa oy verme nedenini açıkladı.

"Yaşam" kategorisinde Eren Üçlertoprağı, Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafı oyladı. "Haber" kategorisinde ise, Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafı tercih etti.

Ayrıca TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 100 yıllık geçmişi boyunca Türk sporunun en büyük destekçisi olan AA'nın muhabir ve foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini de belirtti.