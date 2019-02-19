Tosfed Başkanlığına İki Aday

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) Olağanüstü Genel Kurulu öncesi başkanlık için iki aday başvuruda bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamada, gerekli şartları yerine getirdiği tespit edilen Eren Üçlertoprağı ve Mehmet Besler
'in başkanlık için yarışacağı belirtildi.
TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 28 Şubat
Perşembe günü Ankara
'da gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanmaması durumunda ise genel kurul, 1 Mart Cuma günü aynı yerde yapılacak.
Federasyonun 200 delegesi bulunuyor. AK Parti
'den Marmaris
Belediye Başkan Adayı olan Serkan
Yazıcı, TOSFED'deki başkanlık görevinden ayrılmıştı.