Son Dakika Haberleri: Tosfed Başkanlığına İki Aday

Tosfed Başkanlığına İki Aday

37 dakika önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Olağanüstü Genel Kurulu öncesi başkanlık için iki aday başvuruda bulundu.

Tosfed Başkanlığına İki Aday, System.String[]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Olağanüstü Genel Kurulu öncesi başkanlık için iki aday başvuruda bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, gerekli şartları yerine getirdiği tespit edilen Eren Üçlertoprağı ve Mehmet Besler'in başkanlık için yarışacağı belirtildi.

TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 28 Şubat Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanmaması durumunda ise genel kurul, 1 Mart Cuma günü aynı yerde yapılacak.

Federasyonun 200 delegesi bulunuyor.

AK Parti'den Marmaris Belediye Başkan Adayı olan Serkan Yazıcı, TOSFED'deki başkanlık görevinden ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA

Mehmet Besler, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Spor
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