Son Dakika Haberleri: Tosfed'de İlk Aday Eren Üçlertoprağı

Tosfed'de İlk Aday Eren Üçlertoprağı

31 dakika önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 28 Şubat Perşembe günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda Eren Üçlertoprağı, başkanlığa aday oldu.

Tosfed'de İlk Aday Eren Üçlertoprağı, System.String[]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 28 Şubat Perşembe günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda Eren Üçlertoprağı, başkanlığa aday oldu.

Mevcut federasyonda başkan vekilliği görevini de yürüten Üçlertoprağı, yaptığı yazılı açıklamada, Serkan Yazıcı'nın TOSFED Başkanlığı'ndan ayrılma kararının ardından adaylığını açıklayarak, mevcut yönetimle birlikte göreve hazır olduklarını belirtti.

Eski başkanla birlikte 2015 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Eren Üçlertoprağı açıklamasında, aynı yönetim kadrosuyla TOSFED Başkanlığı'na aday olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:29 Kaynak: AA

28 Şubat, Türkiye, Spor
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