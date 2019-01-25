Tosfed'de İlk Aday Eren Üçlertoprağı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 28 Şubat Perşembe günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda Eren Üçlertoprağı, başkanlığa aday oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 28 Şubat Perşembe günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda Eren Üçlertoprağı, başkanlığa aday oldu.



Mevcut federasyonda başkan vekilliği görevini de yürüten Üçlertoprağı, yaptığı yazılı açıklamada, Serkan Yazıcı'nın TOSFED Başkanlığı'ndan ayrılma kararının ardından adaylığını açıklayarak, mevcut yönetimle birlikte göreve hazır olduklarını belirtti.



Eski başkanla birlikte 2015 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Eren Üçlertoprağı açıklamasında, aynı yönetim kadrosuyla TOSFED Başkanlığı'na aday olduğunu ifade etti.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Almanya'da Görüp Ekmeye Başladığı Meyvenin Kilosunu 10 TL'den Satıyor

Fatih Terim 85 Gün Takımın Başında Olacak

Fındık İhracatı Geçen Yıl 1,6 Milyar Dolar Kazandırdı

Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti