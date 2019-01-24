Tosfed'de Seçimli Genel Kurul Tarihi Belli Oldu
1 saat önce
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belli oldu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belli oldu.
TOSFED'den yapılan açıklamaya göre genel kurul, 28 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Genel kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 1 Mart Cuma günü yapılacak.
AK Parti'den Marmaris Belediye Başkan Adayı olan Serkan Yazıcı, TOSFED'deki başkanlık görevinden ayrılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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