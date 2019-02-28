Son Dakika Haberleri: Tosfed'de Yeni Başkan Eren Üçlertoprağı

Tosfed'de Yeni Başkan Eren Üçlertoprağı

49 dakika önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'nun Olağanüstü Genel Kurulu 168 delegenin katılımıyla bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Tosfed'de Yeni Başkan Eren Üçlertoprağı, System.String[]


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'nun Olağanüstü Genel Kurulu 168 delegenin katılımıyla bugün Ankara'da gerçekleştirildi. TOSFED Başkanvekili Eren Üçlertoprağı ve Mehmet Besler'in aday olduğu Genel Kurul'da Eren Üçlertoprağı TOSFED'in yeni başkanı oldu.

Üçlertoprağı 109 oy alırken, Mehmet Besler 55 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

SERKAN YAZICI ONURSAL BAŞKAN

Öte yandan geçmiş dönem başkanı Serkan Yazıcı da delegelerin verdiği teklif sonucunda TOSFED Onursal Başkanı olarak ilan edildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:50 Kaynak: DHA

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