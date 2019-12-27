TOSFED'den "Türkiye'nin Otomobili"ne destek - Son Dakika
Son Dakika Spor TOSFED'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek - Son Dakika Spor

TOSFED'den "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

6 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), bugün tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili"ne desteğini duyurdu.

TOSFED'den

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), bugün tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili"ne desteğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu proje ile 60 yıllık hayali gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere, tüm emeği geçenleri kutlayarak, "Türkiye'nin Otomobili'nin 'yeniliğe yolculuk' sloganıyla tüm dünyaya açılacağına olan inancımızla, şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Üçlertoprağı, bu projenin diğer büyük otomotiv markaları gibi motor sporları arenasında boy göstererek daha da prestij kazanması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, "Milli sporcularımızla birlikte TOGG'un hizmetinde olduğumuzu bildiriyor, bilgi birikimimizle Türkiye'nin bu önemli projesine katkı sunmak için heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, TOGG, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:52 Kaynak: AA
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