TOSFED'den yerli otomobil için: "Heyecanla bekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor TOSFED'den yerli otomobil için: 'Heyecanla bekliyoruz' - Son Dakika Spor

TOSFED'den yerli otomobil için: "Heyecanla bekliyoruz"

6 saat önce

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bugün tanıtımı gerçekleştirilen yerli otomobili hakkında yaptığı açıklamada, "Milli sporcularımızla birlikte TOGG'un hizmetinde olduğumuzu bildiriyor ve bilgi birikimimizle Türkiye'nin bu önemli projesine katkı sunmak için heyecanla bekliyoruz" dedi.

TOSFED'den yerli otomobil için:

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bugün tanıtımı gerçekleştirilen yerli otomobili hakkında yaptığı açıklamada, "Milli sporcularımızla birlikte TOGG'un hizmetinde olduğumuzu bildiriyor ve bilgi birikimimizle Türkiye'nin bu önemli projesine katkı sunmak için heyecanla bekliyoruz" dedi.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) olmak üzere tüm emeği geçenleri kutlayarak, "Türkiye'nin otomobilinin 'yeniliğe yolculuk' sloganıyla tüm dünyaya açılacağına olan inancımızla şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.


Bu projenin diğer büyük otomotiv markaları gibi motorsporları arenasında boy göstererek daha da prestij kazanması için her türlü desteğe hazır olduklarının altını çizen Üçlertoprağı, "Milli sporcularımızla birlikte TOGG'un hizmetinde olduğumuzu bildiriyor ve bilgi birikimimizle Türkiye'nin bu önemli projesine katkı sunmak için heyecanla bekliyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, TOGG, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
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