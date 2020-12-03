TOSFED engelli komisyonu oluşturdu - Son Dakika

TOSFED engelli komisyonu oluşturdu

03.12.2020 15:16
TOSFED engelli komisyonu oluşturdu, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli vatandaşların da otomobil sporları organizasyonlarında görev alabilmelerini ve sporcu olarak yarışlara katılımlarını sağlamak amacıyla Engelli Komisyonu oluşturduğunu açıkladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli vatandaşların da otomobil sporları organizasyonlarında görev alabilmelerini ve sporcu olarak yarışlara katılımlarını sağlamak amacıyla Engelli Komisyonu oluşturduğunu açıkladı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından engelliler ve ulaşılabilirlik hakkında oluşturulan komisyonla ortak çalışmalar yürütecek olan TOSFED Engelli Komisyonu, otomobil sporlarına ilgi gösteren engelli sürücülerin ve yol otomobili kullanıcılarının spora katılımını engelleyen engelleri kaldırmak için çalışmalar yapacak. Çalışmalarını sportif, proje, eğitim ve Ar-Ge olmak üzere dört ana bölümde yürütmeyi hedefleyen TOSFED Engelli Komisyonu, çalışmalarını Ayhan Metin'in Başkanlığında ve Erdem Öksüz'ün Genel Koordinatörlüğünde sürdürecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı komisyon ile ilgili yaptığı açıklamada, otomobil sporlarını toplumun her kesimine ulaştırmak hedefiyle çıktıkları yolda, değerli bireyler olarak gördükleri engelliler için bu komisyonu oluşturduklarını belirterek, "Engelli dostlarımızla otomobil sporlarının vizyonunu daha geniş bir perspektifte tutarak çok başarılı çalışmalar yapacağız. Onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz" dedi.

TOSFED Engelli Komisyonu Başkanı Ayhan Metin de otomobil sporlarını tüm dezavantajlı bireylere tanıtmak, engellilerin otomobil sporlarına dahil olmalarını sağlayacak çözümler geliştirmek, çalıştaylar düzenlemek, ilgili araştırmalar yapmak ve düzenlemelere katkı sağlamak gibi amaçlarla yola çıktıklarını belirtti.

Komisyonun Genel Koordinatörlüğü'nü yürütecek olan Ankara Otomobil Sporları Kulübü Başkan Vekili Erdem Öksüz, komisyonun oluşturulmasında TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın destek ve fikirleriyle çalışmaların hızlı şekilde ilerlediği dile getirirken, "Uluslararası Otomobil Federasyonu'nu çalışmalarını en hızlı şekilde takip eden ülke federasyonu olmayı hedefliyoruz. Özellikle otomobil sporlarının engelli bireylere ulaşılabilir hale getirmenin yanı sıra, yol ve trafik mevzuatları hakkındaki çalışmalara da katkı sağlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

TOSFED engelli komisyonu oluşturdu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Dünya Engelliler Günü, Otomobil, Engelli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TOSFED engelli komisyonu oluşturdu - Son Dakika Spor


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