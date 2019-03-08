Son Dakika Haberleri: Tosfed İlk Kış Yarışını Sarıkamış'ta Düzenleyecek

Tosfed İlk Kış Yarışını Sarıkamış'ta Düzenleyecek

49 dakika önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi, 9-10 Mart tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek.

Tosfed İlk Kış Yarışını Sarıkamış'ta Düzenleyecek, System.String[]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi, 9-10 Mart tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ralli, karlı ve buzlu zeminde, toplam uzunluğu 52,92 kilometre olan 6 özel etaptan oluşacak.

Ralli, 9 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da Sarıkamış 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde düzenlenecek seremoni ile başlayacak. Yarışın ilk gününde Yukarı Sarıkamış'ta yer alan 19,35 kilometre uzunluğundaki Şehitler ve 2,05 kilometre uzunluğundaki kristal seyirci özel etapları geçilecek.

Yarışın ikinci günü ise 10 Mart Pazar saat 10.30'da başlayacak. Ekipler sırasıyla Köşk (8,46 kilometre) ve Soğuksu (7,30 kilometre) etaplarını geçtikten sonra Sarıkamış Kütük Ev'deki servis alanına ulaşacak. Sonrasında bu iki etabı bir kez daha geçecek yarışçılar, aynı zamanda ralli merkezi de olan Ekinata Grand Toprak Hotel'de yarışı noktalayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Sarıkamış, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Vatandaşın Döviz Birikimi Tarihi Zirveye Yaklaştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Son 5 Yılda Sorumsuzca Harcamalar Yapıldı Fatih Terim'den Onyekuru'ya: Bencilliği Bırak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:29:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosfed İlk Kış Yarışını Sarıkamış'ta Düzenleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]