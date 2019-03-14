Tosfed Kadınları Piste Çağırıyor
1 saat önce
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), "Yaşamda ve Yarışta Kadın" sloganıyla kadınları pistlere çağırıyor.
İlk kadın otomobil yarışçısı ve ralli şampiyonu Samiye Cahid Morkaya'nın ışık tuttuğu yolda Nisa Ersoy, Burcu Çetinkaya, Burcu Burkut Erenkul, Çiçek Güney, Sevilay Genç gibi otomobil sporlarında adından sıkça söz ettiren kadınlar, başarılarıyla birçok kadına rol model olmaya devam ediyor.
Sarıkamış Rallisi'nde farkındalık yaratıldı
Bu yıl ilk defa düzenlenen Sarıkamış Rallisi'nde kadınlara dikkat çekmek için özel olarak tasarlanan araçla koşulan seyirci etabı ise ralliye damgasını vurdu. Kars'ın emekçi kadınlarını unutmayan TOSFED verdiği kitlesel mesajla, kadınların cesaretini ve gücünü pistlere taşıması için de çağrıda bulundu.
İş, sanat ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy ve TOSFED Kadınlar Komisyonu Üyesi Beyza Avcıoğlu da erkek sporu olarak düşünülen otomobil sporlarının her branşında kadınların yer alması için farkındalık yaratan isimler arasındaydı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:03 Kaynak: Bültenler
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