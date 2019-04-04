TOSFED Yıldızını Arıyor Başvurularına Yoğun İlgi!

Bu kapsamda Türk otomobil sporları tarihinde düzenlenen en büyük yetenek keşfetme projesi olan "TOSFED Yıldızını Arıyor" 2019 yılında üçüncü kez düzenleniyor. 28 yaş altı ehliyeti olan ve kendine güvenen genç sürücülere büyük bir imkan tanıyan projenin başvurularına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle, başvurular 10 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek...

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek genç yetenekleri bulup, onları her anlamda destekleme arzusuyla sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan TOSFED, Fiat ve Petlas sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesini gerçekleştiriyor. Global arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Ayhancan Güven gibi gençler yetiştirmek ve 28 yaş altı ehliyeti olan genç sürücüleri caddeler yerine pistlerde yarışmaya teşvik eden proje kapsamında, yetenekli sporcular keşfedilirken aynı zamanda otomobil sporlarına da ilgili uyandırılacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen proje sayesinde 10 erkek ve 3 kadın sürücü 4 yarıştan oluşan 2019 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde yarışacak.

EGEA YARIŞ OTOMOBİLLERİ İLE HİÇBİR BEDEL ÖDEMEDEN YARIŞMA İMKANI

Proje kapsamında eğitimler ve final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek 3 kadın sürücü özel olarak hazırlanmış Fiat Egea yarış otomobilleri ile hiçbir bedel ödemeden yarışma imkanı bulacak. Projeye başvuracak adayların 28 yaşından küçük, ehliyet sahibi, en az ortaokul mezunu olması ve herhangi bir sağlık sorunun olmaması gerekiyor. Ayrıca adayların adli sicil kaydı bulunmaması da aranan kriterler arasında.