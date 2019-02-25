Son Dakika Haberleri: Tosfed Yıldızını Arıyor" Projesi

Tosfed Yıldızını Arıyor" Projesi

1 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Fiat ve Petlas sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesini uygulamaya koydu.

Tosfed Yıldızını Arıyor
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Fiat ve Petlas sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesini uygulamaya koydu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 28 yaş altı, ehliyeti olan ve kendine güvenen genç sürücülerin arandığı projenin başvuruları başladı.

Başvuruları 28 Mart'a kadar devam edecek proje sayesinde 10 erkek ve 3 kadın sürücü 4 yarıştan oluşan "2019 TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde yarışacak.

Proje kapsamında belirlenecek sürücüler özel olarak hazırlanmış Fiat Egea yarış otomobilleri ile hiçbir bedel ödemeden yarışma imkanı bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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