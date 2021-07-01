"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinden 2 genç sporcu, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde 2019 sezonu erkekler birincisi olan Akın Can Kiper ve kadınlar birincisi olan Su Yüksel, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TOSFED desteğindeki iki sürücü, Fiat Egea 1.4 T-Jet araçla 47. Hitit Rallisi'nden itibaren şampiyonanın 6 yarışına katılacak.

Akın Can Kiper'in yardımcı pilotluğunu Efe Efyalaz, Su Yüksel'in yardımcı pilotluğunu ise Çiçek Güney yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, genç sporcuların otomobil sporlarına kazandırılması için projelere devam edeceklerini belirtip, Kiper ve Yüksel'e başarılar diledi.