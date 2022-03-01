Toshiba CEO'su Tsunakawa istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Toshiba CEO'su Tsunakawa istifa etti

01.03.2022 07:52
Toshiba CEO'su Tsunakawa istifa etti

Toshiba Corp. Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Tsunakawa Satoşi istifa ettiğini açıkladıJapon elektronik üreticisinden yapılan açıklamaya göre, Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı.

Toshiba Corp. Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Tsunakawa Satoşi istifa ettiğini açıkladı

Japon elektronik üreticisinden yapılan açıklamaya göre, Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı.

Tsunakawa'nın "firma içi yeniden yapılanmanın yönetimde istikrarsızlığa yol açtığını" belirterek istifa ettiği kaydedildi.

İstifa kararının ay sonu düzenlenecek olağanüstü hissedarlar toplantısı öncesi gelmesi dikkati çekti.

Halihazırda Genel Müdür Yardımcısı Şimada Taro, Toshiba Başkanı ve CEO'su olarak göreve başladığı bildirildi.

Yaklaşık 150 yıllık piyasa geçmişiyle Toshiba, "yeniden yapılanma ve reform" sürecine gireceğini ve bu kapsamda 24 Mart'taki olağanüstü hissedarlar toplantısı düzenleneceğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Su samuru ve yavrusu görüntülendi Su samuru ve yavrusu görüntülendi Şam Kapısı'nda gerginlik: 4 yaralı, 10 gözaltı Şam Kapısı'nda gerginlik: 4 yaralı, 10 gözaltı

Toshiba, İstifa, CEO, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toshiba CEO'su Tsunakawa istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:30 Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor!
01:02 Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı
00:56 Cüneyt Özdemir "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sordu! Ukrayna'dan ayrılan Türk genci kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi
00:36 Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi
00:21 Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlandı
00:15 Putin'in nükleer silah alarmına ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 07:59:29. #1.11#
SON DAKİKA: Toshiba CEO'su Tsunakawa istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement