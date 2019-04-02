Toskana Mutfağı, Adatepe'ye Konuk Oluyor

Kaz Dağları'nın dört bin yıllık mirasından antik çağlara uzanan mitoloji deneyimleri ve büyüleyici doğası ile Adatepe Ida Blue, 5. yılında da konuklarına özel ayrıcalıklar ve sürprizler hazırlamaya devam ediyor.

Yerel değerlerin sürdürülebilirliği ve geçmişten geleceğe köprü olma felsefesini benimseyen Adatepe Ida Blue ile İtalya'nın en elit ve ünlülerini müdavimi kılan Osteria A 'Pagliai'nin sahibi ve Şefi Tommaso Salvatori'nin paha biçilemez lezzetleri ilk kez Kaz Dağları'nın büyülü cenneti Adatepe'de buluşuyor.

Büyük babaannesi ile başlayan bir yolculukta aile geleneğini devam ettiren Floransa'nın en gözde tatil beldelerinden Forte dei Marmi'de bulunan Osteria A 'Pagliai'nin 3.nesil Şefi Tommaso Salvatori, Türkiye'de ilk defa Kaz Dağları'nın el değmemiş coğrafyasından harmanlayarak oluşturacağı reçetelerini Adatepe'nin kendine özgü mevsiminde lezzetleri ile birleştiriyor.

Mutfaktaki sadelik, basitlik ve yüksek ürün kalitesinin en büyük başarıyı getirdiğini dile getiren Tommaso Salvatori, kullandığı ürünlerinin yarısını kendi toprağından alan ve böylece ayrıcalıklı kalmayı başaran ender isimlerden biri. Tommaso Salvatori, menülerinin seçiminde bulunduğu yere ait ürünler olmasına özellikle dikkat ediyor.

Sabah topraktan alınmış bir ürünün akşam lezzetinin paha biçilemez olduğunu ileten Salvatori,Türkiye'de ilk kez gastronomi alanında büyük potansiyeli olan iki bölgeden biri seçilmiş olan Kuzey Ege gastronomi bölgesine de adım atarak iki bölgenin benzer ve çarpışan lezzetlerini de bir arada Adatepe Ida Blue yöresel Şefleri ile birlikte sunacak.

Etiketin dışında hayatı gerçekten farklı bir tadda ve doğallıkta yaşamayı seçenlerin yeri olan Osteria A Pagliai'nin lezzetlerini merak edenler için de Adatepe Ida Blue kaçınılmaz bir fırsat sunuyor.

Muhteşem peyzajı ve meyve ağaçları içinde yer alan Adatepe Ida Blue'nun üstün hizmet kalitesiyle bahçeden ve köyden topladığı mevsiminde ürünleri, bitki çayları ve Küçükkuyu'da üretilen Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağları ile yöresel gıdalardan hazırlanmış yemeklerini keşfederek geleneksel Toskana mutfağı ile birleştirecek Şef Tommaso Salvatori'nin sürpriz menüsü 8-30 Nisan tarihleri arasında Adatepe Ida Blue misafirlerini bekliyor.