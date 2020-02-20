Tosla'dan gençler için yeni "fikir platformu" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tosla'dan gençler için yeni 'fikir platformu' - Son Dakika Ekonomi

Tosla'dan gençler için yeni "fikir platformu"

7 saat önce

Paranın sosyal hali Tosla, yenilikçi ödeme sistemi uygulamaları ile her geçen gün etki alanını arttırıyor.

Tosla'dan gençler için yeni

Paranın sosyal hali Tosla, yenilikçi ödeme sistemi uygulamaları ile her geçen gün etki alanını arttırıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, özellikle banka müşterisi olmayan gençler tarafından tercih edilen Tosla, yeni bir "fikir platformu" ile gençlerin görüşleri ve yenilikçi fikirleri doğrultusunda stratejisini belirleyecek. "Tosla Danışma Kurulu"na katılacak gençler, geliştirdikleri fikirlerin hayata geçirilmesine tanık olacaklar.

Ak Öde Genel Müdürü Sitare Sezgin, " Türkiye'nin geleceği olan gençleri, geleceğin bankacılığıyla bugünden tanıştırıp onların finans sektörüyle buluşmalarını sağlamak Tosla'nın en büyük hedeflerinden biri" dedi ve ekledi:

"Gençlerden oluşan Tosla Danışma Kurulu ile onlarla daha yakın iletişim kurabileceğiz. Bu yapılanmamız, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, iş hayatına hazırlanmakta olan gençlerin geliştirecekleri fikirlerin uygulama platformu olarak görev yapacak. Fikirlerinin hayata geçirilebileceği büyük bir grupta etkin rol alma fırsatını yakalayan gençler, aynı zamanda, hazırlanmakta oldukları iş hayatı için de önemli bir avantaj yakalayacaklar" dedi. (Fotoğraflı)


Akbank, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi
Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü İBB'nin ulaşım zammına vatandaştan tepki üstüne tepki: Bizim anamızı ağlattılar 500 bin dolarlık 'saray saati' görücüye çıktı

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosla'dan gençler için yeni "fikir platformu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]