Son Dakika Haberleri: TOSLA-TOG işbirliği ile üniversitelilerin "iyilik projeleri" yarışıyor
Son Dakika Ekonomi TOSLA-TOG işbirliği ile üniversitelilerin 'iyilik projeleri' yarışıyor - Son Dakika Ekonomi

TOSLA-TOG işbirliği ile üniversitelilerin "iyilik projeleri" yarışıyor

6 saat önce

Gençlerin finansal ihtiyaçları için tasarlanan paranın sosyal hali Tosla ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle Boğaziçi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin Toplum Gönüllüleri toplulukları tarafından hazırlanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, "Dünya...

TOSLA-TOG işbirliği ile üniversitelilerin

Gençlerin finansal ihtiyaçları için tasarlanan paranın sosyal hali Tosla ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle Boğaziçi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin Toplum Gönüllüleri toplulukları tarafından hazırlanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, "Dünya İyilik Günü" 13 Kasım'da, Tosla uygulaması üzerinden gençlerin oylarına sunuldu.

Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Toplum Gönüllüleri Toplulukları'nın tasarladıkları "Torunum Olur musun?" projesiyle Alzheimer hastalarına, "İlmek İlmek" projesiyle ilköğretim öğrencilerine ve "Sevgi Sokakta" projesiyle de sokak hayvanlarına yardımda bulunulacak. Hangi projenin hayata geçeceğine gençler TOSLA üzerinden 30 Kasım 2019 tarihine kadar kullanacakları oy ile belirleyecekler.

En çok oy alan proje Tosla tarafından sağlanacak bağış ile hayata geçirilecek. Kullanıcılar, Tosla uygulamasında iletişim kartında gösterilen linke tıklayarak açılan sayfa üzerinden destekledikleri proje için oylarını kullanabilecekler. Seçilen proje 30 Kasım2019 tarihinde açıklanacak.

Torunum Olur musun? Projesi

Pamukkale Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu tarafından tasarlanan ve uygulanan "Torunum Olur musun? Projesi" ile Alzheimer hastası insanlara destek olunması, gerçekleştirilen etkinlikler ile hastalık evrelerinin geciktirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında her hafta düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor ve bu ziyaretler esnasında çeşitli zeka oyunları oynanıyor.

İlmek İlmek Projesi

Boğaziçi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu tarafından tasarlanan ve uygulanan "İlmek İlmek Projesi" kış şartlarının ağır olduğu şehirlerdeki ilköğretim öğrencilerinin atkı, bere, eldiven ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Proje kapsamında Toplum Gönüllüleri tarafından hazırlanan ürünler öğrencilere ulaştırılıyor.

Sevgi Sokakta Projesi

Mersin Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu tarafından tasarlanan ve uygulanan "Sevgi Sokakta Projesi" ile sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanıyor, mama tedariği ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Hayvanlar için yaşam alanları oluşturuluyor, hayvanların beslenme ihtiyaçları karşılanıyor ve kedi/köpek evleri yapımı gerçekleştiriliyor.


Pamukkale Üniversitesi, Boğazici Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
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