Son Dakika Haberleri: Tospa'dan Huzurevi Sakinlerine Jest

Tospa'dan Huzurevi Sakinlerine Jest

8 dakika önce

Bursa'da, Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi (Tospa), projeleriyle küçükten büyüğe herkesin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Tospa'dan Huzurevi Sakinlerine Jest, System.String[]
Bursa'da, Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi (Tospa), projeleriyle küçükten büyüğe herkesin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bu hafta Çınarlara Vefa Proje ekibi, Ali Osman Sönmez Huzurevi'ndeki yaşlılarla keyifli vakit geçirdi. Yaşlılarla sohbetle başlayan program ilerleyen saatlerde şarkılarla devam etti. Daha sonra alınan hediyeler yaşlılara takdim edildi. Gençler, yaşlıların verdikleri nasihatleri dinleyip yanlarından ayrıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Ali Osman Sönmez, Bursa, Güncel
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