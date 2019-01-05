Gelecek İçin Çocuk Çocuk İçin Spor Projesi

Hava şartlarının kötü olmasına rağmen içleri ısıtan samimi ve sıca yürekler projenin gidişatını şekillendirdi.3.sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek hareketlendirici oyunlar oynanıp tanışmalar gerçekleştirildikten sonra basketbol ve voleybol alanı olarak ikiye ayrılan gruplara gönüllü hocalarımız tarafından teknik hareketlerin gösterilmesi ve antrenmanlar yapılmasıyla gün sona erdi.Geleceğin sporcularının yetişeceği ve toplara dokunan minik ellerin lisanslar kazanacağı çocuklarımızın geleceği ve devamlılıkları için gönüllüler tam destek çalışmaya devam ediyorlar. Yeni nesilde sağlık ve spor bilincinin aşılanacağı yeni okullara,yeni çocuklara ulaşmayı hedef alan gönüllü ekip çocukların yüzlerindeki gülümsemeleri kendilerine rota olarak alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ünde dediği gibi ; ''Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar.''