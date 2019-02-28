TOSPA Gelecek İçin Çocuk Çocuk İçin Spor Projesi
12 dakika önce
Bursa Uludağ Üniversitesi TOSPA gönüllüleri tarafından 22.02.2019 tarihinde Kızıklar ortaokulunda "Gelecek için Çocuk Çocuk için Spor" projesi gerçekleştirildi.
Proje kapsamında okulda kız öğrenciler için futbol takımı kurulurken, erkek öğrenciler de bir standart haline gelen futboldan Voleybola yönlendirildi. Erkek öğrencilerin farklı branşları deneyip sporun sadece futboldan ibaret olmadığını farklı branşlarda da başarılı olabilecekleri ortaya kondu.
Futbolun sadece erkek öğrencilerin oynadığı bir takım sporu olmadığının bilinci öğrencilere aşılanırken kız öğrencilerin aslında futbol branşında çok başarılı ve güçlü oldukları dikkatlerden kaçmadı. Öğrencilerin sevdikleri branşlarda eğitim alma hevesleri antenörleri çok mutlu ederken çocukların mutlulukları da yüzlerinden okunuyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:35 Kaynak: Bültenler
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