'Tost yeme' yarışmasında altın kazanamayınca iş yeri sahibinin telefonunu çaldı - Son Dakika
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'Tost yeme' yarışmasında altın kazanamayınca iş yeri sahibinin telefonunu çaldı

21.09.2022 09:56
'Tost yeme' yarışmasında altın kazanamayınca iş yeri sahibinin telefonunu çaldı

BURSA'da, kafedeki '15 tost yiyene çeyrek altın' yarışmasına katılan Erol Ö., 15 tostu yiyemedi.

BURSA'da, kafedeki '15 tost yiyene çeyrek altın' yarışmasına katılan Erol Ö., 15 tostu yiyemedi. Yediklerinin parasını ödemek için kasaya yönelen Erol Ö., dışarı çıkan iş yeri sahibinin şarj olan, 10 bin liralık telefonunu alıp, pantolonuna sakladı. Erol Ö., ödemeyi yaparak iş yerinden ayrılırken, bu anlar, kameraya anbean yansıdı.

Olay, 18 Eylül'de, Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Ortapazar Caddesi'nde meydana geldi. Kafede düzenlenen '15 tost yiyene çeyrek altın' yarışmasına katılan Erol Ö., 15 tostu yiyemeyince çeyrek altın kazanma hakkını kaybetti. Yediği tostların parasını ödemek üzere kasaya geçen şüpheli, iş yeri sahibi dışarı çıktığı sırada, şarja takılı 10 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp, pantolonunun içine sakladı. Erol Ö., yediği tostların parasını ödeyerek iş yerinden ayrıldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Yaşar Korkmaz, peşinden koşup Erol Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin ceplerini arayan Korkmaz, telefonu bulamayınca iş yerine dönüp güvenlik kameralarını izledi. Kayıtlarda Erol Ö.'nün telefonu kasık bölgesine koyduğunu gören Korkmaz, polise bildirdi. Erol Ö., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin, üzerinden çıkmayan telefonu kaçarken ne yaptığını araştırıyor. 'KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE EMİN OLDUM'Şüphelinin üzerini tam olarak arayamadığını belirten Yaşar Korkmaz, "Müşterilerimin yoğun olduğu saatte 2 müşteri, tost yarışmasına katılmak için geldi. Tostlarını yedikten sonra güvenlik kamerası görüntülerinde görüldüğü gibi hesabı ödemeye gelmeden önce cep telefonumu alıp kasık bölgesine koyuyor. Arkasından koştum, tam emin olamadığım için üzerini kabataslak aradım, ceplerine baktım ama emin olamadığım için orayı arayamadım. Kasık bölgesine ben baktığım zaman yanlış anlaşılma olur. Ayrıca üzerinde çıkmazsa, diye düşündüm bir an emin olamadım. Kamera kayıtlarını izleyince emin oldum" dedi.Şüphelinin yarışmak için geldiğini ancak kaybedince cep telefonunu çaldığını belirten Korkmaz, "Bizim ocak ayından beri bir yarışmamız var. 13 tost yiyene gram altın, 15 tost yiyene çeyrek altın hediyemiz var. Bu da aynı şekilde yarışma için geliyor ve kaybediyor, hesabı da ödüyor ama o sırada benim telefonum da gidiyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Osmangazi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tost yeme' yarışmasında altın kazanamayınca iş yeri sahibinin telefonunu çaldı - Son Dakika

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