Tostçu dükkanında kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor - Son Dakika

Tostçu dükkanında kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor

20.10.2020 11:23

- Tostçu dükkanında kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor Gaziantepli 53 yaşındaki Esat Yağmur 5 metrekarelik tostçu dükkanında polar kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor.

- Tostçu dükkanında kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor

GAZİANTEP - Gaziantepli 53 yaşındaki Esat Yağmur 5 metrekarelik tostçu dükkanında polar kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor.

İlkokul mezunu Gaziantepli 53 yaşındaki Esat Yağmur 5 metrekarelik tostçu dükkanında polar kumaş üzerine çizdiği resimlerle takdir topluyor. Yağmur, yaptığı resimlere ise Almanya gibi bir çok ülkeden talep olduğunu ifade etti.

"Hem ekmeğimi kazanıyorum hem de sanat yapıyorum"

Esat Yağmur küçücük dükkanında tost satarak geçimini sağladığını boş kalan sürelerini de resim yaparak değerlendirdiğini vurguladı. Yağmur, "Uzun yıllar Mustafa Bencan hocama çıraklık ettim. Hocam bana polar kumaş üzerine resim yapmanın çok zor olduğunu ve hata kabul etmediğini söyledi. Bende kendime bir farklılık olsun istedim. Hocama rica ederek buna çalışmak istediğimi söyledim. Yaklaşık 9 yıldır böyle devam ediyorum. Şuanda bu gördüğünüz 5 metrekare bir tostçu dükkanım var burada tost satıyorum. Çünkü ekmeğimi kazanmam gerekiyor. Bu zamanda resimden para kazanmak maalesef çok zordur. O yüzden bu dükkanımı işleterek hem geçimimi sağlıyorum hem de sanatıma devam ediyorum. Resim yapmak için çok geniş bir yere gerek yok önemli olan o geniş yeri kafanızda tasarlamaktır. İlkokul birinci sınıfta resim öğretmeni olsun istiyorum" dedi.

"Bir resim 1.5 ay sürüyor"

Polar kumaş üzerine yapılan resimlerin uzun sürdüğünü ifade eden Yağmur, "Bir tane resmi 1.5 ay sürüyor. Çünkü polar kumaş üzerine resim yapmak daha zahmetlidir. Hemen vurup bitirme şansın yok. Bir kat fırça vuruyorsun kuruması gerekiyor. 2 gün bekliyorsun. Yine bir kat vuruyorsun yine bekliyorsun. Hata yaptın mı çöp olur onu silip tekrar yapma şansınız yok. Bunun için bir resim 1.5 ay sürüyor" şeklinde konuştu.

"Yurt dışından isteyen var"

Yurt dışından resimlerine talep olduğunun altını çizen Yağmur, "Almanya'da bir arkadaşım var, o istedi bir resim ona yapıp gönderdim. Yurt dışında talepler oluyor pandemi nedeniyle gönderemiyorum. Müşteriler şaşırıyor. Gerçek olup olmadığını soruyorlar bende dokunun diyorum. Hatta fırça veriyorum sizde 1-2 fırça vurun diyorum. Tezgahımı görünce benim yaptığımı anlıyorlar. Burada iş olmadığında resimlerimi yapıyorum" diye konuştu.

Tostçu dükkanında kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor
Tostçu dükkanında kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor
Tostçu dükkanında kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor
Tostçu dükkanında kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor

Gaziantep, Almanya, Resim, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tostçu dükkanında kumaş üzerine çizdiği resimlerle büyük beğeni topluyor - Son Dakika

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