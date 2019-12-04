Tostçu dükkanında nostaljik objeler

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Uğur Denktaş, koleksiyonunu yaptığı nostaljik eşyaları tostçu dükkanında dekor olarak kullandı. Mekanda 1980'li yıllara ait gazoz kapağından 250 yıllık bıçağa kadar birçok nostaljik objeyi sergileyen Denktaş, eski tutkusu nedeniyle bu girişimde bulunduğu söyledi. Denktaş, Buraya gelenler, Yeşilçam filmlerinin nostaljik plaklarını ve gramofonlardan dinleyip, tostlarını yiyor dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Uğur Denktaş, Yarhasanlar Mahallesi Kültür Sitesi'ndeki bir pasajda 4 yıl önce 20 metrekarelik alanda tostçu dükkanı açtı. Denktaş, yurtiçi ve yurtdışından yıllardır satın aldığı çeşitli eski objeleri de dükkanında sergileyerek, görenlerin geçmişi hatırlamalarına neden oldu. Nostaljik dükkana gelenler, eski objeler sayesinde adeta zamanda yolculuk yapıyor. Eşyalar arasında yer alan plak, çanta, pinokyo bisiklet, gazoz kapakları, kolonya şişeleri, büyük kapı anahtarları, tüplü küçük televizyonlar, 250 yıllık bıçak gibi pek çok obje başta gençler olmak üzere müşterilerin ilgisini çekiyor. Bir önceki yüzyıldan bugüne taşınan objelere özlemle bakanlar da var, yaşı genç olduğu için hiç hatırlamayanlar da. Eski objelere ve yaşanmışlığa değer veren Denktaş, 1970'li, 80'li ve 90'lı yılların kullanılmış eşyalarını sergiliyoruz. Bu eşyaları 4 yıl öncesine kadar evimde biriktiriyordum. Dükkan açınca, burada sergilemeyi düşündüm. Farklı bir tasarım oldu. Görenlerin hoşuna gitti. Dükkana ilk girenler, cep telefonlarını çıkararak sosyal medyadan paylaşıyor. İnsanları geçmişe götürüyoruz. Teşekkür ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor dedi. Tostçu dükkanına gelen müşterilerden 41 yaşındaki Tolga Pulat, Burası bir tostçu dükkanı olsa da sanat, kültür ve nostalji esintilerini bulduğum için tercih ediyorum. Teknolojinın hızla değiştiği dünyamızda hepimiz geçmişe özlem duyuyoruz. Bu özlemi bir nebze de olsa böyle mekanlarda dindirmeye çalışıyoruz dedi. 42 yaşındaki Ahmet Çetin, Burası gerçekten insanları 80'li 90'lı yıllara, o dönemin alışkanlıklarına götürüyor. Buraya geldiğimde gençlik yıllarımın nostaljik eşyalarını görüyorum. Eskiyi hatırlıyorum. çok iyi dünüşlmüş diye konuştu.