Tostçu Mahmut öldü mü? Tostçu Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir? - Son Dakika
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Tostçu Mahmut öldü mü? Tostçu Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir?

16.08.2022 16:35
Tostçu Mahmut öldü mü? Tostçu Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir?

Sosyal medyada birçok takipçisi bulunan tostçu Mahmut öldü mü? Soruları çoğu takipçisi tarafından sıkça sorulmaktadır. Peki Tostçu Mahmut öldü mü? Tostçu Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir?

Tostçu Mahmut öldü mü? Sorusu, ünlü tostçu Mahmut'un sosyal medya üzerinde bulunan takipçileri tarafından sıkça sorulmaktadır. "Acı atıyorum ağabey" sözleriyle gönülleri fetheden tostçu Mahmut öldü mü? Tostçu Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir? Gibi soruları sizler için yanıtladık.

TOSTÇU MAHMUT ÖLDÜ MÜ?

Tostçu Mahmut, İstanbul şubesine giderken geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Son anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan tostçu Mahmut, kullandığı araçla saate 206 Kilometre hız yaptığı görülmekte. Sevenlerini büyük bir hüsne boğan tostçu Mahmut, birçok kişi tarafından sevilen ve sosyal medya üzerinden takip edilen bir isimdi.

TOSTÇU MAHMUT KİMDİR?

Tostçu Mahmut, ilk olarak Adana'da küçük bir alanda "Meşhur ütü tost" yaparak geçimini sağlıyordu. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan ve "Acı atıyorum ağabey" repliği ile ünlü olan tostçu Mahmut, daha sonra ilk şubesini açtı. İstanbul'da ki şubesinin açılışına katılmak amacıyla yola çıkan tostçu Mahmut, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

TOSTÇU MAHMUT'UN GERÇEK ADI NEDİR?

Sosyal medya üzerinde tostçu Mahmut adı ile biliniyor olsa da gerçek adı Anıl Kurt'tur. İsminin tostçu Mahmut olmasının sebebi ise, Adana'da yer alan dükkanının babasından ona kalması ve dükkanın isminin tostçu Mahmut olmasıdır.

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Son Dakika Soğuk Haber Tostçu Mahmut öldü mü? Tostçu Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir? - Son Dakika


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