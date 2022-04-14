TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ

14.04.2022 17:12

Antalya'da iddiaya göre alkollü olan M.İ.E., karnını doyurmak için gittiği tostçuda yediği tostun parasını ödemeyince iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı.

Antalya'da iddiaya göre alkollü olan M.İ.E., karnını doyurmak için gittiği tostçuda yediği tostun parasını ödemeyince iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.İ.E., taş ve sopayla dükkana zarar verirken, yaşanılan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yer alan zincir bir tost dükkanında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak tost dükkanına gelen M.İ.E., burada tost yedikten sonra ücretini ödemeden ayrılmaya çalıştı. Bunun üzerine işletme sahibi M.İ.E.'den tostun parasını isterken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ.E., eline aldığı taş ve sopayla dükkana zarar vermeye başlarken, sokak üzerinde vatandaşlar tarafından darp edildi. Durumun haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edilirken, M.İ.E., ambulansla hastaneye götürüldü.

M.İ.E.'nin vatandaşlar tarafından darp edilmesi cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ
TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ
TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ

YORUMLAR
500
Yediği tostun parasını ödemedi, dükkana taş ve sopalarla zarar verdi Yediği tostun parasını ödemedi, dükkana taş ve sopalarla zarar verdi Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:53:32. #1.13#
SON DAKİKA: TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement