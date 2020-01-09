Tosun: "Elimizden değil, yüreğimizden geleni yapmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosun: 'Elimizden değil, yüreğimizden geleni yapmalıyız' - Son Dakika

Tosun: "Elimizden değil, yüreğimizden geleni yapmalıyız"

7 saat önce

Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, savaş mağduru çocukların şu andaki en büyük sorununun gıda ve barınma olduğunu belirtti.

Tosun:

Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, savaş mağduru çocukların şu andaki en büyük sorununun gıda ve barınma olduğunu belirtti. Eğitim ve benzeri ihtiyaçların da önemli olduğuna dikkat çeken Tosun, ancak önceliğin bu çocukların sağlıklı kalabilmesi olduğuna vurgu yaptı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Merkezleri Genel Müdürlüğü üzerinden başlattığı, 'Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç' projesinin çok önemli olduğunun altını çizen Tosun, "Türkiye bir ev sahibi olarak bugüne kadar Suriyeli misafirlerimizin her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel konularda sorunlarını çözmek için çalıştı ve çalışıyor. Bu misafirlerimiz bizim için önemli. Sonuçta toplum olarak birlikte aynı coğrafyada yaşıyoruz. Bizim nasıl ihtiyaçlarımız varsa onların da aynı şekilde ihtiyaçları var. Özellikle çocukların diğer çocuklarla kaynaşması onların sosyal hayatı için çok önemli. Bu çerçevede özellikle Gençlik Merkezlerimizde çocukların hep birlikte yapacağı aktiviteler düzenliyoruz. Sadece çocukları değil, aileleri de birbirleri ile kaynaştırıyoruz. Çocuklar da aileler de ülkemizin bir parçası haline geldi. İnsanların çaresizliklerini ve yalnızlıklarını bir şekilde gidermemiz lazım. Bu sorunu aşarsak hem kendileri hem de ülkemiz için çok faydalı hale gelir" diye konuştu.


Yaklaşık 9 yıldır savaşın hakim olduğu topraklarda Suriye'de durumun son zamanlarda çok daha kötüye gitmekte olduğunu belirten Tosun, "Çadırda yaşamak zorunda bırakılan, günde 2-3 saat elektriğin verildiği, suyun kısıtlı olduğu, eğitimin olmadığı coğrafyada, kardeşlerimiz ağır kış şartları nedeniyle daha da zor bir hayat geçiriyor. İyilik yolunda hayata değer katmak için o bir gence ulaşana kadar, Ensar yaklaşımı ile elimizden gelenin en iyisinin de üstünde, yüreğimizden gelenin en iyisini yapmakla mükellefiz" dedi.


Sınırın az ötesinde mülteci kamplarında, binlerce masum küçücük yürekleriyle soğuk kış aylarında, ayaklarına giyecek hiçbir şeyleri olmadan nefes almaya çalıştığını ifade eden Tosun, "Bizler gönül erleri olarak çıktığımız gönülden gönüle iyilik yolunda, buna kayıtsız kalmayarak gençlik merkezlerimiz bünyesinde bir kampanya başlattık. O masum kardeşlerimiz için, hemşerilerimizden bu kampanya ya vicdanen inanarak destek vermelerini ve destek olmalarını bekliyoruz" dedi.


Mehmet Tosun; 1 çizme bedelinin 26 TL olduğunu, bağışta bulunacak vatandaşların bağışlarını, AFAD'ın aşağıdaki hesaplarına alıcı kısmına Afad, açıklama kısmına "Kardeşim" yazarak yapmaları gerektiğini belirtti.


Banka hesap numaraları şöyle:


Ziraat Bankası IBAN: TR650001001745555555555154


Vakıflar Bankası IBAN : TR790001500158007299814612


Halk Bankası IBAN : TR890001200940800005000016 - ADANA

Mehmet Tosun, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
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