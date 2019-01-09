Son Dakika Haberleri: Tosun Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Tosun Gazeteciler Günü'nü Kutladı

1 saat önce

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Basın mensuplarımızın, her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Tosun Gazeteciler Günü'nü Kutladı, System.String[]
AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Basın mensuplarımızın, her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Tosun, mesajında, demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basın varlığı olduğunu belirterek, Türkiye'de basının önemli ilerlemeler gösterdiğini ve ülkenin bugün geldiği seviyeye ulaşmasına da büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

Basın mensuplarının çalışmalarının Türkiye'nin şeffaf, demokratik ve hür bir ülke olarak varlığını sürdürmesine hizmet ettiğini belirten Zeki Tosun, şunları kaydetti:

"Basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri hayat şartlarına ve çalışma ortamlarına kavuşturulması şüphesiz basınımızı ve dolayısıyla demokrasimizi daha da güçlü kılacaktır. Basınımız görevini yaparken, hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişi hak ve hürriyetlerine saygıyı asla ihmal etmemelidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın için yol gösterici değerler olmalıdır.

Milletçe birlik, beraberlik, güven ve istikrarı korumak ve devam ettirmek, basın camiamızın önderliğinde hepimizin en önemli görevidir. Basın mensuplarımızın, her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Onların başarısına zemin hazırlamak, şimdiye kadar olduğu gibi daima bizim önceliklerimizden olacaktır." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:02 Kaynak: İHA

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