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Tosun güven tazeledi

6 saat önce

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği (GÖKÖZ-DER) Başkanı Mutlu Tosun güven tazeledi.

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Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği (GÖKÖZ-DER) Başkanı Mutlu Tosun güven tazeledi.


GÖKÖZ-DER'in 8. dönem genel kurul toplantısı Bursa Göközder bürosunda yapıldı. Dernek başkanlığı görevini sürdüren Mutlu Tosun, yapılan genel kurul toplantısında tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. Tosun, "Bu bayrağı tekrar teslim aldık. Aynı heyecanla çalışmalarımıza süratle devam edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören bütün üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Keles, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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