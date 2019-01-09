Tosun" Interpol Listesinde

Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan "Tosun" lakaplı Mehmet Aydın, Interpol'un arananlar listesine alındı.

Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan "Tosun" lakaplı Mehmet Aydın, Interpol'un arananlar listesine alındı. Çiftlik Bank ile 130 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Interpol'un arananlar listesinde. Interpol "Tosun" lakaplı Aydın'ın fotoğraflarını yayınladı. Interpol ayrıca, listeye Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ı da ekledi. Bursa doğumlu 27 yaşındaki Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlikbank organizasyonuyla yaklaşık 130 bin kişiyi dolandırıp Türkiye'den kaçmıştı.



(İHA)

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