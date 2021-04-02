'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin yanıt verdi - Son Dakika

'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin yanıt verdi

02.04.2021 00:25

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili 'RTÜK sansürledi' iddialarına açıklık getirdi. Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin açıklık getirdi
Ebubekir Şahin
'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin yanıt verdi

Tosun Paşa, Rtük, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin yanıt verdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Can dostu: El insaf el vicdan. Sansür yapilacak cok sey var. Türk aile yapısını bozan genclerimizin temiz geleceğini kirleten . Evli adamlara kaçan evli kadınlar, yasak iliskiler, hayasiz sohbetler sunan tv programlarina son verin. Kadın cinayetlerinin artış sebeplerinden görüyorum RTUK onlara mudahale etsin. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Joe: Hırsızlık yolsuzluk ahlaksızlılk şiddetten rahatsızlık yok. Kemal sunal bozuyor bu ülkeyi. Aferin TRT Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır

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