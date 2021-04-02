Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası - Son Dakika

Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası
02.04.2021 15:56
TRT'de 2011 yılında ekrana gelen 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin sansürlenmesiyle ilgili 'RTÜK sansürledi' iddialarına açıklık getirdi.
''KANALIN KENDİ SANSÜRÜDÜR''
Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, filmdeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlendiğini belirtti. Şahin konuyla ilgili, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasında bulundu.
Son Dakika Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı