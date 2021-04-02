Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin sansürlenmesiyle ilgili 'RTÜK sansürledi' iddialarına açıklık getirdi.

''KANALIN KENDİ SANSÜRÜDÜR''

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, filmdeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlendiğini belirtti. Şahin konuyla ilgili, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasında bulundu.