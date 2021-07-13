Tosun "Paşa" kurbanlık pazarının gözdesi oldu - Son Dakika

Kütahyalı bir besicinin, yaklaşık 1400 kilogram ağırlığındaki 40 bin liraya satışa çıkardığı "Paşa" isimli kurbanlık tosun, kurbanlık pazarının gözdesi oldu.

Kütahya- Tavşanlı Çevre Yolu yakınında kurulan hayvan pazarında besici Ali Mercan'ın, kurbanlık olarak satışa sunduğu tosun ilgi görüyor. Kurbanlık bakmak için pazara gelen vatandaşlar, yaklaşık bin 400 kilogram ağırlığındaki tosunla fotoğraf çektiriyor.

Enne köyünde hayvancılık yaptığını ve tosununa gözü gibi baktığını belirten Mercan, satışa sunduğu tosununa özenle baktığını söyledi.

Tosuna gösterilen ilginin kendisini oldukça memnun ettiğini dile getiren Mercan, "Bu tosunum, 3 yıl önce yine burada kurbanlık olarak sattığım Paşa isimli tosunun torunu. Buna da dedesini ismini verdik. Kendi ineklerimizin buzağısıydı. 2,5 yaşında olan Paşamı özenle besledim. Günde 3 kez tımarladım. Yeri geldi yanında yattım. Pazara gelenler Paşayla fotoğraf çektiriyor. Paşa pazarın gözdesi oldu. 40 bin liraya satışa çıkardım, şu ana kadar soran çok oldu ama henüz alıcı çıkmadı." dedi.