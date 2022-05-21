Tosun'un saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde öldü - Son Dakika
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Tosun'un saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde öldü

21.05.2022 00:17
Tosun'un saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde öldü

Malatya'da hayvanlarını otlattığı sırada tosunun saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.

Malatya'da hayvanlarını otlattığı sırada tosunun saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 60'lı yaşlardaki Şeyho K. gündüz saatlerinde ikametinin ağılında bulunan büyükbaş hayvanları alarak bölgede otlatmaya gitti. Bir süre sonra Şeyho K.'ya ait hayvanların bölgedeki bazı kayısı bahçelerine zarar vermesi üzerine bahçe sahipleri şahsın çocukları ile irtibata geçerek hayvanları bölgeden çıkarmalarını istedi. Bunun üzerine Şeyho K.'ya ulaşmaya çalışan şahsın yakınları önce Şeyho K.'nın parçalanmış elbiselerine daha sonra ise kanlar içerisinde bulunan cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerinde intikal eden jandarma ekipleri şahsın tosun saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Şehyo K.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Tosun'un saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde öldü
Tosun'un saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde öldü
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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosun'un saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tosun'un saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde öldü - Son Dakika
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