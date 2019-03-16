Son Dakika Haberleri: "Tosun" yollara dönüyor

"Tosun" yollara dönüyor

1 saat önce

51 yıl önce İETT'li ustalarca üretilen "Tosun" elektrikli otobüse dönüştürüldü.

51 yıl önce İETT'li ustalarca üretilen "Tosun" elektrikli otobüse dönüştürüldü. Araç, 28T Edirnekapı- Beşiktaş hattında günde 4-5 sefer yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:35 

Ekonomi
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