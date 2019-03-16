"Tosun" yollara dönüyor
1 saat önce
51 yıl önce İETT'li ustalarca üretilen "Tosun" elektrikli otobüse dönüştürüldü.
51 yıl önce İETT
'li ustalarca üretilen "Tosun" elektrikli otobüse dönüştürüldü. Araç
, 28T Edirnekapı- Beşiktaş
hattında günde 4-5 sefer yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:35
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