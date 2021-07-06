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TOSUNCUK'A 60 SAYFA SORU - Son Dakika

TOSUNCUK'A 60 SAYFA SORU

06.07.2021 03:23

"TOSUNCUK" olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesinin alınmasına bu gece başlanacağı ve 60 sayfa soru hazırlandığı öğrenildi.

"TOSUNCUK" olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesinin alınmasına bu gece başlanacağı ve 60 sayfa soru hazırlandığı öğrenildi. Aydın'ın yanında 300 sayfa evrak getirdiği kaydedildi.

Çiftlik Bank vurgunu sonrası ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu'na teslim olduğu Brezilya'dan cumartesi günü akşam saat 22.05'te Türkiye'ye getirildi. Uçakta kendisini getiren İnterpol polisi tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GETİRDİĞİ EVRAKLAR KARŞILAŞTIRILDI

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacağı öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakı inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi. Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi.

TOSUNCUK'A 60 SAYFA SORU
TOSUNCUK'A 60 SAYFA SORU
TOSUNCUK'A 60 SAYFA SORU
TOSUNCUK'A 60 SAYFA SORU

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOSUNCUK'A 60 SAYFA SORU - Son Dakika


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